غياب طويل ورحيل محتمل.. هل غادر بنزيما جدة وتوجه لفرنسا مع عائلته؟

لم يكن طريق كريم بنزيما نحو اتحاد جدة ممهدًا أو مفروشًا بالورود، في ظل ازدحامه بالعديد من الأزمات، منذ الدقيقة الأولى التي انتقل خلالها الفرنسي إلى قلعة النمور، لعل أبرزها أزمته مع نونو سانتوس مدرب الفريق، وآخرها غيابه الطويل عن المشاركة مع «العميد».

سر غياب كريم بنزيما عن المشاركة مع اتحاد جدة

غياب كريم بنزيما لم يكن هينًا على جماهير اتحاد جدة، التي تنتظر عودته بقوة، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للفريق منذ انضمامه، لكن الإصابة كان لها رأي آخر، إذ غيبته لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات مع العميد، خلال الفترة الماضية.

بنزيما يعاني من إصابة عضلية، منذ أغسطس المنقضي، ليغيب عن مباريات الفريق، لكن مع اقتراب كأس العالم للأندية وانطلاق مباريات دوري أبطال آسيا، تزايدت التساؤلات حول مصيره من المشاركة بقميص النمور مرة أخرى.

ازدادت الأمور غموضًا وحيرة بعدما تداولت بعض التقارير إصابة كريم بنزيما بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، فيما قالت أخرى إن اللاعب يستعد لحزم حقائبه والرحيل عن صفوف اتحاد جدة.

وبين هذا وذاك، حسم الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج الجدل حول ماهية إصابة بنزيما وحقيقة رحيله المرتقب عن اتحاد جدة: «كريم بنزيما قام بشراء منزل جديد في مدينة جدة، ويتواجد بشكل يومي وطبيعي بين صفوف الفريق الجداوي، من أجل تلقي العلاج الطبي، والدخول في رحلة التأهيل من أجل العودة مجددًا للمشاركة».

«بنزيما مع عائلته في جدة ولم يتوجه إلى فرنسا مثلما يردد البعض».. هكذا نفى الإعلامي الرياضي عبد الله الدوسري الشائعات حول رحيل النجم الفرنسي عن اتحاد جدة.

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ظهر في 6 مواجهات فقط بقميص مع اتحاد، خلال موسم 2023-2024، على مستوى بطولة الدوري السعودي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، لكنه لا يزال يتأكد غيابه عن لقاء سباهان الإيراني، الذي سيقام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.