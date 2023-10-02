الرئيس السيسي يوجه بتخصيص جوائز للأنشطة التطوعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «الملحوظة الوحيدة في العروض اللي تمت النهاردة وإمبارح وقبل كدا، أنا شايف إننا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر ويبقى لينا مساحة أكبر كتير، محتاجين جهد إعلامي كبير أوي».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «إحنا عمرنا ما عملنا جوائز ذات معنى لكتير من الأنشطة التطوعية التي يقوم بها المتطوعون أو جمعيات أهلية ونعمل ده ونجيب النماذج ونتكلم فيها، خلي الناس اللي بتشتغل من غير ما تاخد نقولهم على الأقل متشكرين».