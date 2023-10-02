الرئيس السيسي يوجه بتسهيل إجراءات التبني: وجود الطفل وسط أسرة أفضل له

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «من 3 سنين كان عدد دور الرعاية محتاج رفع كفاءة، ومن غير شك في رعاية وإنفاق على الدور، ولكن يبقى أن الطفل الذي سيتم رعايته وسط أسرة عندها كرم وعطف تجاه الطفل أو الطفلة من الممكن أن يحل المسألة، والهدف رعاية الطفل بشكل يجعله إنسانا، وكانت في قواعد صارمة لرعاية الأسر للأطفال من دور الرعاية».

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «أوقات بنحط معايير، والمعايير دي تعطلك أحيانا، والمعايير على الواقع تلاقيها خلت الفرصة تتراجع بشكل كبير، ولكن في ناس طيبة كتير، ومادام هما مستعدين نشيل شرط المؤهل العالي وندي الفرصة، لأن لو جينا نشوف الطفل وسط أسرة متوسطة التعليم أفضل ولا في دار رعاية المجمعة في 100 شخص أو 200 شخص تحت قيادة جيدة، ولكن مش هتبقى زي رعاية من أسرة تجاه طفل واحد».