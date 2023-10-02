عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاش مستمر لأسر ضحايا إعصار ليبيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف معاش للأسر المصرية التي لها ضحايا في ليبيا، مشيدا بالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بقوله «الدكتورة نيفين شخصية فاضلة جدا في وزارة التضامن وبتقوم بدور كبير أوي بقلب ورحمة كبيرة جدا وبحييها هي وكل العاملين بوزارة التضامن»، لترد وزيرة التضامن «بنتعلم من حضرتك يافندم».

ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» الشكر للجمعيات الأهلية ممن يقومون بدورا كبيرا في المجتمع، «محدش يسئ للجمعيات دي لأن جزء كبير من جهد الجمعيات دي مبني على ثقة الناس بيها، وهم أجدر من الدولة بممارسو هذا الدور مع المجتمع، واللي قالته وزيرة التضامن فيما يخص الجمعيات أنه في حوكمة ومراجعة بشكل مستمر، ولما نتكلم عن 10 آلاف ده رقم مش بسيط».