الرئيس السيسي: إكرام اليتيم مطلب إلهي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «شوفت في أمريكا في كلية الحرب كانوا بيودونا قرية فيها أسر لرعاية الأيتام، ومش مخليين دور الرعاية زينا هنا عنابر، عاوز يوفر بيئة تنشئة اجتماعية أقرب ما يمكن للواقع المناسب علشان تطلع شخصية سوية».

وأوصى الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وزيرة التضامن بضرورة إكرام اليتيم، موضحا «كنت بحكي الكلام ده كفكرة للشيخ محمد بن زايد، قالي يعني إيه، قولتله في نص في القرآن بيقول «ليكرمن اليتيم»، وكأن الاستهداف من إكرام اليتيم مطلب إلهي للأمة والمجتمع أن تهتم بالأيتام، واللي بيعمل كدا ربنا بيجازيه الخير».