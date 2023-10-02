وزير الخارجية يوجه التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

وجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية تخدم المواطن المصري في المقام الأول، وتحقق الطموحات والازدهار له، ولما كانت السياسة الخارجية مرآة للأوضاع الداخلية فلابد من تذكر ما كانت عليه الدولة قبل 2014.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة كانت تعاني من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية.

شكري: كان من الضروري مواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لـ2014

وتابع: «كان من الضروري مواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لـ2014، لتكون هناك رؤية وعزيمة وإرادة وبالإضافة إلى ذلك إصرار الرئيس السيسي على أن ترتكز السياسة المصرية الخارجية على مبادئ إنسانية وأخلاقية مستدامة من تراث هذا الوطن الحضاري والديني، مبادئ للتعاون وتحقيق الاستقرار ليس فقط لمصر بل لمحيطها الإقليمي والدولي».