ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة.

بحث العلاقات بين البلدين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ملك البحرين ووزير الخارجية السعودي، بحثا العلاقات بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في المنامة.