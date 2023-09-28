ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية السعودي
كتب:
أحمد شوقي
09:09 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية السعودي
استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة.
بحث العلاقات بين البلدين
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ملك البحرين ووزير الخارجية السعودي، بحثا العلاقات بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.
وفي وقت سابق الخميس، استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في المنامة.