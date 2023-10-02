قبائل مطروح تنظم مسيرة حاشدة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة

احتشد الآلاف من المواطنين في شارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، في احتفالات شعبية ضخمة.

ونظمت قبائل مطروح، مسيرة ضخمة بالسيارات قادمة من جميع المدن الثمانية، وسيرا على الأقدام أيضا، وتحمل لافتات لدعم الرئيس السيسي، وأعلام مصر تحت شعار «وكلتك كمل مسيرتك».

مسيرة علي الاقدام لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطروح

وأكد النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل الوطن بمطروح، لـ«الوطن»، أنّ المسيرة شارك بها جميع التركيبات القبلية من العائلات والقبائل بالمحافظة من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوباً، مع الأغاني الوطنية التي تعبر عن الأجواء الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر المجيد في يوبيله الذهبي الـ50، معلنيين دعمهم الكامل للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

احتشاد الآلاف في مدينة مرسى مطروح

واحتشد الآلاف من قبائل مطروح في وسط المدينة، في احتفالات متميزة، معربين عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم خلفه، ومصر في حاجة للمزيد من التنميه والتطوير في جميع قطاعاتها.