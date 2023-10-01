أهالي كرداسة وأبو رواش يحررون توكيلات لترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية

توافد الآلاف من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ففي محافظة الجيزة توافد المواطين من قرية أبو رواش ومركز كرداسة بالآلاف إلى مكتب الشهر العقاري، وتقدم النائب السابق سعيد حساسين المواطنين لعمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

استكمال مسيرة الإنجازات

وجاء توافد المواطنين من مركز كرداسة على تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس وهو مطلب من الشعب، إذ أكد سعيد حسانين لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي تحمل المشاق وواجه الأزمات في المنطقة والعالم بكل اقتدار وكفاءة، وذلك منذ توليه رئاسة البلاد.

وقال محمود سعد، مواطن من قرية أبو رواش، إن اليوم بمثابة رد الجميل للرئيس، مضيفا: «يكفي ما نعيشه فيه من أمن واستقرار بعد القضاء على الإرهاب والإنجازات التي نراها في كل المجالات ومشروع حياة كريمة والذي غير وطور قرى مركز كرداسة وشبكة الطرق كلها أسباب رئيسية لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة».