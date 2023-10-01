مسيرة حاشدة بالشرقية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

نظمت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مسيرة حاشدة بمركز شباب فاقوس بمحافظة الشرقية؛ لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي، في تصريحات للصحفيين، اليوم، إن المسيرة شهدت مشاركة حشود كبيرة من مختلف فئات وطوائف المجتمع، وجرى عقد لقاء مفتوح مع المواطنين لتسليط الضوء على إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية الكبيرة لدولة بحجم مصر لا يمكن اختزالها في بعض السطور، ولكن الدليل على ترابط الشعب مع القائد ما رأيناه في مؤتمر مركز شباب فاقوس برئاسة المحاسب محمد رفاعي وحضور حاشد لأهالي مركز فاقوس والقرى التابعة له لدعم وتأييد الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

وأكدت أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة في مجال الرياضة إذ أننا نعيش طفرة كبيرة على مستوى المنشآت الرياضية، وكذلك تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الألعاب الجماعية والفردية قائلة: «الرئيسي السيسي أعطى الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق».

كما أشادت بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة المصرية والدليل وجودي في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ككادر نسائي شاب يمكنه المشاركة في تطوير كرة القدم المصرية، لافتة إلى أن الرئيس تحدث في 2019 عن منتخب مصر لكرة القدم النسائية واليوم أصبح لدينا منتخب مصنف عالميا وكذلك منتخب للناشئات ونننافس في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية ولدينا دوري تشارك فيه الأندية الشعبية وهو حلم طال انتظاره على مدار 25 سنة.