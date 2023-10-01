أهم 10 تصريحات من البابا تواضروس عن الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى قداسة البابا تواضروس بالعديد من التصريحات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 مشيرًا إلى أنها عمل وطني لكل مواطن مصري.

وتستعرض «الوطن» 10 تصريحات للبابا تواضروس في خطابه اليوم وتصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تصريحات للبابا تواضروس عن الانتخابات الرئاسية 2024

- الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوي ومهم لكل مواطن مصري.

- نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وإن كل مواطن يأخذ دوره ومسؤولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

- التعاون يبني والحضور يبني، والسلبية لا تبني وطنًا وأن التخاذل والكسل لا يبنيان الإنسان.

- ما يهمني هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترسم صورة مصر أمام العالم

- أدعو كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الهامة من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

- الحرص على المشاركة في الانتخابات من قِبل أبناء الكنيسة يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، خاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية عقب تخلصه من حكم كاد يسقط الوطن ويدمر مقدراته.

- لا تكون المشاركة في الانتخابات مجرد حق للناخب بل هي واجب وضرورة لاستكمال مسيرة التنمية وصنع المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه.

- المشاركة بإيجابية في الانتخابات تؤثر وتتحكم في نتيجتها، ويؤثر بالتالي على مستقبل الوطن.

- يجب على اللجنة المجمعية للعلاقات العامة بالتواصل مع لجنة العلاقات العامة بكل إيبارشية لوضع أسس العمل على تشجيع المشاركة في الانتخابات.

- يجب أن تقوم اللجنة بتشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء اللجنة المجمعية للعلاقات العامة ممثلاً عن اللجنة الفرعية بكل إيبارشية لمتابعة الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة أبناء الكنيسة في الانتخابات.