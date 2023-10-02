شكري: رئاسة النيباد وريادة ملف إعادة الإعمار قاده الرئيس السيسي في ظل الأزمات

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن رئاسة النيباد، وريادة ملف إعادة الإعمار الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في ظل الأزمات؛ ومنتدى أسوان للسلام الذي حضره عدد من القادة الأفارقة، وأيضا من المراكز البحثية الإفريقية والدولية لتناول الأزمات الإفريقية والجهود المبذولة لحل الأزمات والارتقاء بالجهود التنموية، وكذلك منتدى الاستثمار في إفريقيا.

الرئيس السيسي زار عددا من العوصم الإفريقية والتقى بالزعماء الأفارقة

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي زار عددا من العوصم الإفريقية والتقى بالزعماء الأفارقة، سواء في عواصمهم أو في الاجتماعات، وحضر أيضا كل القمم الإفريقية بالاتحاد الإفريقي، سواء كانت القمم سنوية أو النصفية حتى كورونا، وكل ذلك جعل العلاقة الشخصية والمؤسسية ما بين مصر والأشقاء الأفارقة ذات وزن وقيمة واهتمام».

مركزية دور المواطن في السياسة الخارجية

وتابع شكري: «مركزية دور المواطن في السياسة الخارجية؛ وهي التي تخدم مصلحة المواطن المصري في تحقيق استقرار وتحقيق علاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي، ليفتح مجالات للتعاون، وليفتح مجالات للاستثمار يؤدي إلى تحقيق العمالة».