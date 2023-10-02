شكري: ارتقينا بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة مع الدول المؤثرة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية: «أجرينا العديد من الزيارات الثنائية، وجرى عقد اللجان المشتركة وآليات التشاور السياسي، فضلا عن الاعتماد على دعم رجال الأعمال والقطاع الخاص في فتح مجالات تعاون وترسيخ الترابط فيما بين مصر وشركائها الدوليين».

وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه جرى الاعتماد بشكل رئيسي على دبلوماسية القمة، التي فتحت آفاق جديدة، وبنت علاقات شخصية تتسم بالاحترام المتبادل والثقة، لما قدمه الرئيس من جهد، وما أظهره من طرح ورؤية، دائما كانت تتسم بالتوازن والاهتمام، بأن تكون العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل، ومراعاة الظروف المحيطة بكل الشركاء.

وتابع: أن «الارتقاء بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة مع مجموعة من الدول المؤثرة ومنها الصين وروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهي كلها دول لها مكانتها الدولية، والقدرة لتعاونها معنا، سواء سياسيا أو اقتصاديا وتسهم بالارتقاء بمستوى الجهود التنموية التي تبذل بصورة كثيفة منذ عام 2014».