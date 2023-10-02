الجامعات الحكومية: سداد مصروفات الطلاب المتعثرين من مكاتب رعاية الشباب

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن هناك دعم غير محدود تقدمه الجامعات، ممثلة في مكاتب رعاية الشباب للطلاب غير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات الدراسية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أن الجامعات تقدم دعم غير محدود للطلاب سواء دعم مادي أو عيني للطلاب المتعثرين، مؤكدين أنه لا يمكن منع أي طالب من الدخول للحرم الجامعي بسبب تعثره في سداد المصاريف الدراسية.

دعم الطلاب المتعثرين

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة توفر دعما غير محدود للطلاب المتعثرين وأن مكاتب رعاية الشباب في الكليات تقوم بتقديم الدعم المادي والعيني للطلاب، وفقا للاشتراطات، والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بجانب الدعم للقطاع الطبي والكشف على الطلاب.

سداد مصروفات المئات من الطلاب المتعثرين

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تقوم بسداد المصاريف الدراسية عن المئات من الطلاب المتعثرين بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الشأن، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون جنيه مصروفات دراسة، يتم تقديمها لمكاتب رعاية الشباب لدعم الطلاب المتعثرين سنويا.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الأوراق والاشتراطات للحصول على الدعم الجامعي بشان الاعفاء من قيمة المصاريف الدراسية:

** الاشتراطات

- أبناء الشهداء

- الطلاب الأيتام

- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

- الطلاب المصابون بأمراض مزمنة و الأورام

- الطلاب المتفوقين دراسيا و الأوائل

** الأوراق

- بحث اجتماعي يثبت الحالة الخاصة بالطالب

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الميلاد