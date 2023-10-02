طلاب جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس يشاركون في مسيرة لدعم الرئيس السيسي

شارك اتحاد «طلاب من أجل مصر» في القاهرة وعدد من أعضاء هيئة التدريس اليوم، في مسيرة حاشدة مؤيدة للرئيس السيسي، وانطلقت من أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة، بحضور نواب وأعضاء هيئة تدريس الجامعة، حاملين لافتات دعم للرئيس، مطالبين بترشحه في انتخابات الرئاسة، وذلك بالتزامن مع ذكرى الاحتفال الـ50 بنصر أكتوبر.

وانطلقت منذ قليل، مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة، تتبع التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص، لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، ووصل عددهم لأكثر من 30 ألفا، وتنطلق المسيرة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

الرئيس السيسي انحاز لإرادة الشعب

وتأتي المسيرة، دعمًا للرئيس السيسي وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013، بكل ثقة واقتدار، الذي كان على قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها، على الرغم من ثقل المهمة وجسامة التحديات، حمل السيسي على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.