رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّه لا يوجد زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2023-2024، رغم زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة للطالب في المدن الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ المدن الجامعية التي تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعي الجديد، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنّ المدن الجامعية ليست مجرد سكنا للطلاب المغتربين فحسب، وإنّما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وتابع الخشت، أنّ الجامعة تهتم بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

يذكر أنّ جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية، وهي «مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد»، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير كبيرة، شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكي بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات ومدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الطالبات بالرعاية، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف للترفيه عن الطلاب في أوقات فراغهم.