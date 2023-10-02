حركة أمل اللبنانية تهنئ مصر بذكرى انتصارات أكتوبر: ملحمة لاستنهاض الروح العربية

وجهت حركة أمل اللبنانية التهنئة إلى مصر بمناسبة الذكرى الـ50 لملحمة النصر في حرب أكتوبر المجيدة، مشيدة بروح التضحية والفداء والعطاء التي قدمها أبطال الجيش المصري.

ملحمة أكتوبر لاستنهاض الروح العربية

واعتبرت الحركة، التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في اجتماع لمكتبها السياسي اليوم الاثنين، أن ملحمة أكتوبر خالدة، مؤكدة أنه يجب النظر إليها باعتبارها عملاً عسكرياً ومشروعاً عظيماً لاستنهاض الروح العربية، التي توحدت من الخليج إلى المحيط خلف مصر وسوريا.

كما أشادت الحركة اللبنانية، في بيانها، بالتقدم الذي أحرزه الجيش السوري على جبهته في حرب أكتوبر.

إعادة قراءة للوضع في لبنان

وتطرق الاجتماع إلى الموقف الراهن في لبنان، إذ أكدت الحركة أن الأوضاع تفرض على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الإرادات الداخلية في ظل هذا الوضع.

الأزمة في لبنان

ودعت الحركة الجميع إلى الوعي بأن المكابرة ورفع الاسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها.

وأوضحت حركة أمل أن حالة المراوحة وتصعيد الخطاب السياسي من بعض القوى ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام، والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.