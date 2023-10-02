محافظ القاهرة يهنئ الرئيس والحكومة بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر

بعث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة، وجاء نصها كالتالي، «يسعدني ان أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة، لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك، لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء، وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية، سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق».

محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة لرئيس الوزراء

كما بعث محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أيضا، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة، معربا عن خالص التهاني بهذه المناسبة العظيمة، التي ستظل رمزا من رموز الفخر والعزة المصرية الخالدة، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام العظيمة على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والارتقاء.

كما بعث محافظ القاهرة برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة إلى الفريق أول محمد احمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، و الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وأعرب عن خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التي ستظل دائما وأبدا رمزا للعزة والكرامة، موجها التحية إلى رجال القوات المسلحة الباسلة وما سجلوه من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه، «فتحية إلى كل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن، وهذا النصر العظيم سيظل رمزا للاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء وضربوا أروع الامثلة في البطولة والشجاعة، وسطروا بطولاتهم بحروف من نور لتبقى مصر نموذجا يحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور».