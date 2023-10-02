طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وشحن الكارت من الهاتف.. إليك الخطوات

في الأيام الأولى من شهر أكتوبر، يتساءل عدد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، عبر موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكنك فعل ذلك عن طريق الدخول على موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من هنـــــا، ثم اتبع الخطوات التالية:

- اختر القطاع التابع له، أي المحافظة التي يوجد بها منزلك أو نشاطك.

- قم باختيار الفرع التابع لك، وستجده مكتوبًا على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى: (الفرع هو المدينة أو المركز الذي يتواجد به منزلك أو نشاطك).

- ثم قم بكتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- بعد ذلك اضغط على «إظهار الفاتورة» وستتظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

- يمكن لك استعراض الفواتير بالنقر على السهم اليمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، وكذلك رقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة.

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء من الهاتف

ويمكنك شحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول، من خلال تحميل تطبيق سهل من متجر التطبيقات، ثم اتباع الخطوات التالية:

- ادخل بياناتك ثم اضغط على زر تسجيل لإنشاء حساب جديد.

- ثم اختر الشركة التي تتبعها من القائمة الرئيسية.

- اختر اسم الشركة المصنّعة للعداد من القائمة ثم إضغط متابعة لنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

- تأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية NFC.

- اشحن محفظة البرنامج بالرصيد من خلال بطاقتك البنكية الإلكترونية، ثم انقل الرصيد إلى الكارت.

- يمكنك الآن تركيب الكارت في العداد لنقل رصيد الشحنة.