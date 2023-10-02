إنجازات 10 سنوات في قطاع الكهرباء.. كيف تحول العجز إلى فائض؟

واجهت مصر أزمة في نقص الطاقة الكهربائية المولدة عام 2004، بمتوسط عجز يومي 6 آلاف ميجاوات، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربي لفترات طويلة في محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن الحاجة لصيانة الشبكة، وصعوبة تنفيذ برامج الصيانة المطلوبة لنقص التمويل اللازم.

تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، عملت الدولة على تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء موزعة في محافظات الجمهورية كافة، لتأمين استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين جهدها لجمهور المشتركين في أغراض التنمية الصناعية، والزراعية، والتجارية، والمنزلية كافة، كما أنشأت الدولة العديد من المحطات الكهربائية وتطوير المحطات الموجود فعليا، وفي سبيل تحقيق ذلك.

محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

وجرى إنشاء محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة في يوليو 2018 بتكلفة إجمالية نحو ملياري يورو لتنفيذ المشروع، و14.4 مليون يورو لتجهيزات الموقع، و51.3 مليون جنيه متطلبات أمنية للموقع.

ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتتجددة، فإنّ تطور إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة خلال عام 2014 بلغ 155,4 مليار كيلووات في الساعة، وخلال عام 2022 بلغ 205,1 مليار كيلووات في الساعة، ولكن كمية الطاقة الكهربائية المولدة خلال عام 2022 لا تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.