«الداخلية العراقية»: حادث الزفاف ليس متعمّدا.. وقطع الكهرباء تسبب في فوضى

كشفت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالعراق، عن أنّ حادث حفل الزفاف كان عرضيا وغير متعمّد، موضحة أنّ صاحب القاعة لم يوفر شروط السلامة ما زاد من الخسائر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نبأ عاجل.

قطع التيار الكهربائي تسبب في فوضي

وذكرت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالموصل، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنّ صاحب القاعة قطع التيار الكهربائي وتسبب في فوضى، وأوضحت اللجنة باعتبار ضحايا حريق الحمدانية بالموصل شهداء، وكذلك دعم الجرحى.

وتابعت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالموصل، أنّها أحالت قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين إلى المحاكمة، كما أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، إقالة عدد من المسؤولين في محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء.