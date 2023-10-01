الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 برقم العداد من الخدمات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء أمام جميع المواطنين المشتركين، وذلك بجميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 برقم العداد

ويبحث مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، عن الآليات وطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 برقم العداد وهي حسب ما حددته الشركة القابضة لكهرباء مصر اتباع عدد من الآليات التي يجب اتباعها من مستخدمي عدادات الكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 برقم العداد وهي كما يلي:

خطوات معرفة قيمة الاستهلاك

- زيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- اختيار «منصة الدفع الإلكتروني».

- إدخال رقم الهاتف.

- اختيار الشركة التابع لها في المحافظات.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أكتوبر 2023، من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير.