افتتاح معرض عن ذكريات حرب أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.. «من النكسة إلى الانتصار»

افتتحت مكتبة الإسكندرية، منذ قليل، معرضا يضم صورا من ذكريات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الفترة الهامة في تاريخ مصر، خلال فترة حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان «ومضات من ذكرى الانتصار».

معرض عن انتصار أكتوبر بمكتبة الإسكندرية

ورصد المعرض زيارات القادة لمناطق القتال والرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، والملك فيصل، بالإضافة إلى التغطية الصحفية لتلك الأحداث.

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم من إنتاج المكتبة عن حرب أكتوبر، وأصدرت المكتبة بهذه المناسبة كتابًا بعنوان «ومضات من ذكرى الانتصار».

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن هذا الكتاب يحاول استحضار ومضات من تلك اللحظات المشرفة ويرصد لحظات حقيقية عبر سير ذاتية مشرفة وصور نادرة، وهكذا تعمل مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على تراثنا الوطني مما يعزز الوعي الوطني والاعتزاز بمسيرة البناء والتطوير التي مرت بها مصر.

استضافة أبطال حرب أكتوبر في الندوة

كما سبق ذلك تنظيم ندوة تثقيفية استضافت مقاتلين شاركوا في حرب أكتوبر، من بينهم اللواء علمي حسين كامل، أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة الذي شارك في معركة أبو عطوة الشهيرة التي منعت سقوط مدينة الإسماعيلية، واللواء محمد ربيع مصطفى، مهندس الصواريخ خلال المعركة، والدكتور محمد نور الدين، أحد أبطال موقعة كبريت التي صمد رجالها تحت الحصار والحاصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى في حرب أكتوبر المجيدة من الرئيس السادات، وأدار اللقاء الدكتور إبراهيم عبد الله، رئيس رابطة أبطال أكتوبر 73.

وفي ختام الندوة قام الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بتكريم الأبطال المشاركين في الندوة، بالإضافة إلى الأبطال هنيدي أبو شليف، علي عبد الغني، محمد جاد زكي، سمير نوح، أحمد الخطيب، محمد خاطر، العربي محمد أحمد، إبراهيم سعودي، سعيد الصباغ، السيد أحمد الطيب، محمد نصر أبو الدهب.