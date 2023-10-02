وزير الداخلية: إنشاء مركز للمعلومات وإدارة الأزمات لتقييم العمل الأمني

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع محاور لكيفية تطوير وزارة الداخلية، وناقش تفاصيل كل محور من مراحل هذا التطوير، وكان أولها «استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني»، ثانيًا: «تطوير المنظومة الأمنية والخدمية»، وثالثًا «الارتقاء بقدرات العنصر البشري»، مضيفًا أنه تم إنشاء مركز للدرسات الأمنية والاستراتيجية، وهذا يماثل أحدث المراكز المتطورة الموجودة على المستوى الدولي المعني بنفس هذه الاختصاصات، ويرتبط بشبكة مؤمنة بغرف عمليات وإداراة الأزمات بكل مديريات الأمن، لجمع المعلومات وتحليلها، بما يسهم في وضع الخطط الأمنية المناسبة».

تنبؤ بالقضايا ذات البُعد الأمني

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه من مهام هذه المركز التنبؤ بالقضايا ذات البُعد الأمني، أو التي قد تتعرض لها للدولة المصرية في المستقبل القريب أو الأكثر بعدًا، ووضع التوصيات للإجراءات الواجب اتخاذها، والاسترشاد في وضع السياسات الأمنية».

إنشاء مركز للمعلومات وإدارة الأزمات

وتابع أنه تم إنشاء مركز للمعلومات وإدارة الأزمات، ويرتبط بغرف الأزمات بمختلف أجهزة الوزارة، كما يتميز المركز بالمزيد من التطبيقات لتحليل المعلومات، والتتبع الآلي للمركبات الشرطية خلال تأدية مهامها، وأن بهذه التقنيات نستطيع أن نضع تقييم لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالتها الأمنية.