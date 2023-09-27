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وزير الداخلية العراقي يتسلم صاحب قاعة الأفراح من كردستان

كتب:

عمرو حسني
07:23 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
حريق العراق

حريق العراق

أعلن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري تسلم صاحب قاعة الأعراس في الحمدانية من إقليم كردستان العراق.

حريق هائل 

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

استنفار جهود الإغاثة

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، فيما أعلن الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام.

إلغاء الاحتفال بالمولد النبوي

في الوقت نفسه، أعلن ديوان الوقف السني، الأربعاء، إلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف، حداداً على أرواح ضحايا الحمدانية، وقال المتحدث باسم ديوان الوقف السني عبدالله النعيمي في بيان إن «الديوان وجه بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حداداً على أرواح ضحايا الحمدانية».

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