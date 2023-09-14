وزير الداخلية الليبي: نتلقى عشرات البلاغات يومياً عن مفقودين في درنة

قال عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، إن الوضع الحالي في بلاده كارثي، ولم يحدث في تاريخها، مشيرًا إلى أن العناصر الأمنية تضطلع بدورها الآن، من خلال توفير فرق الإنقاذ والإغاثة، والمساهمة في الإغاثة مع الفرق التي حضرت من خارج البلاد.

المناطق المنكوبة

وأضاف «أبو زريبة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى تقسيم المناطق المنكوبة إلى عدة مربعات، وكل فرق الإنقاذ يتم توجيهها لإحدى المربعات حتى نهاية العمل، وكل مربع له فريق أمني خاص، وتابه بقوله: «ما زلنا نتلقى عشرات البلاغات يومياً عن مفقودين في مدينة درنة، وقنوات الاتصال تكون عن طريق مديريات الأمن في مدينة درنة».

وأشار إلى أن عدد البلاغات، التي تلقتها الأجهزة الأمنية بشأن المفقودين في درنة، منذ الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، التي ضربت مناطق شرق ليبيا يوم الاثنين الماضي، بلغ 2410 بلاغات عن مفقودين، وأكد أن هذا العدد في تزايد كل يوم.

عدد ضحايا الكارثة

وتابع وزير الداخلية بالحكومة الليبية أنه وفقاً للتقرير الرسمي الصادر الساعة الثالثة مساء أمس، فإن عدد المتوفين بلغ 2694 شخصاً، وما يثار بشأن إعلان وفاة أكثر من 5300 شخص لا وجود له، فرقم 2694 شخصاً هو الرقم المثبت بالأرقام الرسمية، وهو عدد الضحايا الذين جرى انتشالهم.