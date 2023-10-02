وزير الداخلية: وصلنا للمرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه جرى عمل مبادرة مهمة للغاية بالنسبة للمواطن المصري «كلنا واحد»، وتم الوصول للمرحلة الـ24 منها بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

مبادرة جيل جديد موجهة لأبناء وشباب المناطق الحضارية

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كما تم عمل مبادرة لا تقل أهمية عن كل هذه المبادرات التي تمت، وهي مبادرة جيل جديد، موجهة لأبناء وشباب المناطق الحضارية بعد أن طرقوا المناطق العشوائية وانتقلوا إلى مكان جديد وكان توجيه الرئيس السيسي لا يكفي الانتقال لمكان قائلا: «لكن زي ما المكان اتغير لازم مفهوم شخصية هذا الشاب تتغير أيضا والمبادرة لاقت قبولا واسعا في أوسطهم وبنستقبل طلبات كثيرة من وقت لآخر للالتحاق بهذه المبادرة».

الأمن والاستقرار أساس بقاء الدول

وأشار«توفيق»: «نحن في حالة تطوير دائم وليس له سقف، وعلينا أن ننظر دائما أننا في حالة سباق مع تطور الجريمة بمختلف أشكالها ولا بد أن نستبق للحفاظ على الأمن والاستقرار لمصر، وأستعدي مقولة الرئيس السيسي بأن الأمن والاستقرار أساس بقاء الدول».