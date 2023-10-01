سبب اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد.. السر في حالته الصحية

فاجأ الفنان توفيق عبد الحميد جمهوره يوم أمس السبت الموافق 30 سبتمبر بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك يعلن فيه عن اعتزاله، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن السبب وراء سبب اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد.

تعرف على سبب اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد

وعن سبب اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، كشف الفنان في منشور شاركه مع جمهوره، أعلن فيه اعتزاله، وأرجع هذا الأمر إلى أسباب صحية، مؤكدا: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل».

ولم يكن إعلان اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد الأول، إذ أعلن من قبل اعتزاله قبل مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2022، وأرجع السبب إلى حالته الصحية.

سقوط الفنان توفيق عبدالحميد

يشار إلى أنّ الفنان توفيق عبدالحميد، سقط على ظهره منذ فترة، وأعلن هذا الأمر على صفحته الخاصة، وخضع بعدها للعلاج الطبيعي، لكن بحسب مصادر مقربة كشفوا بأنّه أصيب بانزلاق غضروفي.