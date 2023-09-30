سبب اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل.. «جسدك هو حصانك في معركة الحياة»

شهرة كبيرة حظى بها الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، الذي قدم مشوار زاخرًا بالأعمال الفنية التي لا تزال خالدة في الأذهان، ليتفاجىء الجمهور بقرار إعتزاله عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، وهي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عبد الحميد قرار الأعتزال، ليتسائل الجميع عن السبب الذي دفعه لإعلان ذلك مجددًا.

الفنان توفيق عبد الحميد، كشف عن تدهور حالته الصحية قائلًا «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، لذلك أعلن اعتزالي». فكان المنشور غامضًا لم يوضح فيه الظروف الصحية التي عانى منها، فقد أعلن مؤخرًا على كونه لديه بعض من المشاكل الصحية التي دفعته إلى الخضوع إلى القيام ببعض الجلسات الطبيعية، فكان آخر ظهور له عبر مشاركته في الدراما الرمضانية مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، عبر مسلسل «يوتيرن»، بطولة ريهام حجاج، والذي عُرض في موسم رمضان 2022.

مقربون أكدوا أن الإنزلاق الغضروفي هو السبب وراء اعتزاله، إذ عانى مؤخرًا من الآم في الظهر نتيجة لإصابته بعد سقوطه بعنف، الأمر الذي دفعه إلى الخضوع إلى بعض جلسات العلاج الطبيعي، مما جعله يشعر بحالة إعياء شديدة، جعلته يطلب الدعاء من الجمهور عبر مجموعة من المنشورات التي شاركها عبر حسابه الرسمي، وقال عن إصابته «للأسف أنا وقعت تاني على ضهري، وتعبان جدا، ألم الضهر قاسى، ومخليني عصبي، عفوا إذا حد فهم كلامي غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عنى».

وطلب «توفيق» الدعاء من متابعيه ومحبينه، فكتب كلامًا مقتضبًا مطالبًا الجميع بالحفاظ على أجسادهم «جسدك هو حصانك في معركة الحياة، مهما كانت براعتك، لن تستطيع خوض معركة الحياة بحصان منهك أصابه الوهن، انتبه أيها الفارس قد يخذلك الحصان».

متابعًا: «اهتممت بالروح والقلب والعقل، ونسيت أن الجسد هو من سيحمل هؤلاء في رحلة الحياة، أصدقائي نصيحة خالصة لوجه الله، انتبهوا قبل فوات».