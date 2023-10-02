الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات وزارة الداخلية خلال 10 سنوات

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن جهود وزارة الداخلية خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، المقام حاليا في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في الفيلم: «مصر منذ 2011 تعرضت لأوقات عصيبة توغلت بها قوى الشر وسجلت معدلات جريمة بنسبة كبيرة منذ 2011 حتى 2013، وسجل الاقتصاد المصري خسائر تقدر بـ450 مليار دولار، وانتشار الإرهاب بصورة كبرى وتم التضحية بالعديد من الشهداء لمواجتهه لعودة الإمان إلى مصر وبالفعل نجحت أجهزة الشرطة بملاحقة العناصر الإرهابية».

وتابع أن الهدف الأول كان لاستعادة أمن الشارع، وتحركت كافة الأجهزة الداخلية نحو التحول الرقمي بكافة مجالات العمل من خلال تطوير وإنشاء أقسام الشرطة وتعميم كاميرات المراقبة لحفظ الأمن، وشهدت منظومة العمل الأمني نقلة نوعية عبر تطوير المواقع الشرطية وتدعيمها بالتقنيات التكنولوجية.