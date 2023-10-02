خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة للتضامن الاجتماعي.. مدتها عام
كتب:
منة عبده
07:40 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
وزيرة التضامن
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تكليف الدفعة 101 من خريجي المعاهد والكليات والجامعات لأداء الخدمة العامة، في 3 سبتمبر 2023، وذلك لمدة عام كامل، بداية من 1 أكتوبر الجاري.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي الإلكتروني.
خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة لـ التضامن الاجتماعي
- تبدأ خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة إلكترونيًا، من خلال زيارة رابط تقديم الخدمة العامة 2023.
- الضغط على طلب جديد.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.
- إدخال المؤهل الجامعي.
- تسجيل سنة التخرج.
المستندات المطلوبة للتسجيل
- إرفاق كافة المستندات المطلوبة للتسجيل، التي تتمثل في:
- صورة البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني.
- 2 صورة من المؤهل الدراسي.
- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).
- 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.
- 3 صور شخصية.
- الضغط على التسجيل.
- اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.