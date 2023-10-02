خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة للتضامن الاجتماعي.. مدتها عام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تكليف الدفعة 101 من خريجي المعاهد والكليات والجامعات لأداء الخدمة العامة، في 3 سبتمبر 2023، وذلك لمدة عام كامل، بداية من 1 أكتوبر الجاري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي الإلكتروني.

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة لـ التضامن الاجتماعي

- تبدأ خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة إلكترونيًا، من خلال زيارة رابط تقديم الخدمة العامة 2023.

- الضغط على طلب جديد.

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

- إدخال المؤهل الجامعي.

- تسجيل سنة التخرج.

المستندات المطلوبة للتسجيل

- إرفاق كافة المستندات المطلوبة للتسجيل، التي تتمثل في:

- صورة البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني.

- 2 صورة من المؤهل الدراسي.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.

- 3 صور شخصية.

- الضغط على التسجيل.

- اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.