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خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة للتضامن الاجتماعي.. مدتها عام

كتب:

منة عبده
07:40 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تكليف الدفعة 101 من خريجي المعاهد والكليات والجامعات لأداء الخدمة العامة، في 3 سبتمبر 2023، وذلك لمدة عام كامل، بداية من 1 أكتوبر الجاري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي الإلكتروني.

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة التابعة لـ التضامن الاجتماعي

- تبدأ خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة إلكترونيًا، من خلال زيارة رابط تقديم الخدمة العامة 2023.

- الضغط على طلب جديد.

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

- إدخال المؤهل الجامعي.

- تسجيل سنة التخرج.

المستندات المطلوبة للتسجيل

- إرفاق كافة المستندات المطلوبة للتسجيل، التي تتمثل في:

- صورة البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني.

- 2 صورة من المؤهل الدراسي.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.

- 3 صور شخصية.

- الضغط على التسجيل.

- اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.