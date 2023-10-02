وزيرة التضامن: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع ومنصة موحدة له

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يجري تطوير المؤشر المصري للعمل الأهلي لمعرفة التمويلات المطلوبة له، كما يجري تطوير قاعدة بيانات ومنصة المتطوعين، التي تعد ثروة بشرية كبيرة نستطيع استخدامها وتوفير الموارد المالية، وإذا حسبنا وقت المتطوعين ومهاراتهم، سنجد أنّ ما جرى توفيره من الموارد المالية يبلغ عشرات المليارات.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها ضمن فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عدد المتطوعين في Cop27 بلغ 850 متطوعاً، وكانوا يختصون بالإجراءات التنظيمية بدون أجر، فقط إقامتهم، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، ويجرى التجهيز للمنصة الموحدة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي وافق على زيادة الرائدات من 2500 رائدة إلى 15 ألفًا، للعمل على الوعي، كما أن مكلفات الخدمة العامة وهن الخريجات الحاصلات على ليسانس أو بكالوريوس سنويا، تستقبل الوزارة منهن 100 ألف، وجاري تطوير القانون الخاص بهن للاستفادة من قدراتهن.

12 مركزاً لمكافحة وعلاج الإدمان

ولفتت إلى أنه كان يوجد 12 مركزاً لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في 7 محافظات في 2014، وحاليًا يوجد 30 مركزاً علاجياً في 19 محافظة، وعدد المستفيدين وصل إلى 750 ألف مستفيد من خدمات الصندوق