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وزيرة التضامن: أطلقنا حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

كتب:

شريف سليمان
04:01 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه جرى إطلاق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، موضحًا: «نزلنا بـ15 ألف متطوع في القرى و15 محافظة مع جمعيات أهلية مثل صناع الحياة والهلال الأحمر وحصلنا على مكاتب تأهيل متنقلة».

وأضافت وزيرة التضامن، في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «تم التحول من الرعاية المؤسسية إلى البديلة بحيث لا نفتنح مؤسسات رعاية جديدة؛ لأن البيئة المثلى للطفل في التنشئة هي الأسرة سواء كانت طبيعية أو ممتدة أو بديلة».

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