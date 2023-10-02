وزيرة التضامن: ندعم 245 ألف يتيم بتكلفة مليار و750 ألف جنيه سنويا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه فيما يتعلق بدعم الأيتام، فإن الوزارة كانت في البداية تدعم حوالي 112 ألف يتيم، واليوم أصبحنا ندعم 245 ألف يتيم، وهي نسبة 20% من الأيتام بتكلفة مليار و750 ألف جنيه سنويًا.

حوكمة تبرعات الأيتام

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن ذلك القطاع به الكثير من التبرعات ونعمل على حوكمة التبرعات ووصولها إلى مستحقيها.

%5 من برنامج «تكافل وكرامة»

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على أخذ 5% من برنامج «تكافل وكرامة» لصرفها في صورة مساعدات، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون الدعم نقديا شهريا، ولكن يمكن أن يصل في صورة مصروفات مدارس وملابس للأعياد.