بمسيرات حاشدة.. «حماة الوطن» يطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

شارك الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء وقواعد حزب حماة الوطن التنظيمية في مسيرات حاشدة من مقرات الحزب الرئيسية لجميع ميادين الجمهورية الرئيسية بالمحافظات؛ لتأييد ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك إيمانًا ويقينًا من الحزب بأن الرئيس هو منقذ الدولة المصرية ومثبت دعائمها، واستكمالًا لمسيرة البناء والعطاء التي بدأها نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتأتي تحركات الحزب إنفاذًا لبيان الحزب الصادر في يوليو الماضي بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لولاية رئاسية جديدة، ويجدد اليوم تأييده ومطالبته من خلال الحشود المنتشرة بالميادين.