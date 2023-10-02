مسيرة حاشدة لحزب حماة الوطن بشوارع أسيوط لدعم الرئيس السيسي

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة أسيوط لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمشاركة أمانات الحزب بالقرى والمراكز.

كلنا معاك ياريس

وتقدم المسيرة الحاشدة النائب مصطفى بدران أمين الحزب بمحافظة أسيوط، ورفع المواطنون لافتات «كلنا معاك ياريس كمل المسيرة»، وسط تفاعل كبير من المارة والمواطنين بالشوارع والعقارات السكنية.

توافد الآلاف على ميدان أم البطل

وتوافد الآلاف من قرى ومراكز محافظة أسيوط على ميدان الحرب والسلام «أم البطل» بمدينة أسيوط للمشاركة في احتفالات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي يحييها الشيخ محمود ياسين التهامي والفرق الموسيقية بالمحافظة.

احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر

وأعلن المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزب ينظم احتفالية شعبية كبرى مساء اليوم بميدان الحرب والسلام «أم البطل سابقا» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ومرور 50 عاما على انتصار حرب أكتوبر 1973.

وقال «عمر» إن الاحتفالية يحييها الشيخ محمود ياسين التهامي وفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط والفرقة الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، بالإضافة لعدد من الفقرات الأخرى.

وأشار إلى أن الحزب قام مساء أمس بتجهيز الميدان ووضع اللافتات وشاشات العرض الكبيرة لاستقبال المواطنين المشاركين في الاحتفالية من كافة أمانات المراكز احتفالا بالمولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر في جو ديمقراطي غير مسبوق، مؤكدا أن الاحتفالية ستشهد عددا من المفاجآت السارة.