«حماة الوطن» ينظم مسيرة باليخوت في مطروح لدعم الرئيس السيسي

نظم أمانة حزب حماة الوطن في مطروح، اليوم، مسيرة بحرية باليخوت والمراكب في البحر علي شواطئ المحافظة، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات 6 أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي، بحضور أعضاء الحزب وأهالي مطروح وتفاعل السائحين، في رسالة حب وتأييد للرئيس السيسي على ما قدمه من إنجازات في المجالات كافة.

احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تنظيم مسيرة باليخوت والمراكب في البحر احتفالًا بالعيد الـ50 «اليوبيل الذهبي» لانتصارات أكتوبر، مصحوبة بأعلام مصر، ودعمًا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير في ربوع مصر كافة.

مسيرة حاشدة بمطروح لدعم الرئيس السيسي

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، استعداد أعضاء الحزب لاطلاق أضخم وأكبر مسيرة حاشدة بمطروح بالسيارات عليها أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بمشاركة جميع أمانات مراكز المحافظة الثمانية وكافة أطياف المجتمع المطروحي، دعمًا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح في بيان، أن المسيرات ستبدأ من الساعة الخامسة مساء اليوم، في جميع أنحاء شوارع مدينة مرسى مطروح حتى التجمع بشارع إسكندرية، للسير في نقطة التقاء واحدة للتجمعات، لافتاً إلى أن أهالي مطروح يدعمون الرئيس السيسي، خاصة أنه يتميز بشعبية كبيرة بين أبناء البادية والقبائل العربية، لاستكمال مسيرة النهوض بمصر والتنمية الشاملة.