السيسي: لي الشرف إن ربنا ساعدنا في بناء وطن يليق بكم وبأبنائكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله هو من ساعدنا في بناء الوطن، مؤكدا أن له عظيم الشرف في قول هذا، متابعا: «كان مهم أوي أن إحنا ننهي الصورة التي تشكلت عن الدولة المصرية في أذهان العالم خلال 2011، و2012، و2013، و2014، لكي يكون هناك صورة أخرى لدولة قوية قادرة ومختلفة ودي كانت الفكرة خلال الـ9 سنوات الماضية».

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز: «يد تقاتل وتسيطر وتمنع بفضل الله سبحانه وتعالى وبكل ما أوتينا من قدرة على ألا نتجاوز ونظلم، ويد أخرى بنفس القوة والقدرة تشتغل وتبني وتعمر لكي نغير الواقع القاسي والمظلم الذي كنا موجودين فيه حتى تكون بلد تليق بكم وبأبنائكم وبأحفادكم ومحدش هايقدر يعملها غيركم أنتم».

وتابع: «عارفين هتنجح إزاي؟ بالله سبحانه وتعالى وبتحملكم وصبركم»، مضيفا: «أنا أخوكم، مش مستغربين إن كل الدول اللي كان فيها إرهاب منجحتش بس أنتم نجحتوا!، طب مش مصدقين إن إيد المعونة بتاعت ربنا كانت معانا!».

واختتم: «أنا ليا الشرف إن ربنا ساعدنا وأكرمنا وبنقول يارب كمل كرمك علينا».