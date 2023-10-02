الرئيس السيسي: أدبيات السياسة الخارجية عندي نابعة من قيم أخلاقية ودينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «قولت لوزير الخارجية سامح شكري، إن أدبيات السياسة الخارجية عندي مختلفة عن أدبيات السياسة الدولية اللي بيتم تدريسها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأنا عندي ثقة كبيرة جدا في هذه الأدبيات النابعة من قيم أخلاقية ودينية أنا بعتقدها، حتى لو النتائج هتجد مقاومة والممارسات مش ماشية».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، «قولتله إحنا لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نكون عامل هدم أو تخريب للدول، وبالتالي هنعيد بناء السياسة المصرية على ثوابت مش أدبيات السياسة القديمة مثل الريادة والقيادة، ولكن سياسة تعاون وتشارك مع الآخرين».

وتابع: «ومش بس كده، ولكن إعادة بناء الانطباع عن الدولة، أنا أي كلمة بقولهالكم هنا عنوان، العنوان ده اتحول لخطط وسياسات اتنفذت».