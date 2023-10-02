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بعد قليل.. كلمة مهمة للرئيس السيسي

كتب:

محمد عزالدين
07:14 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة مهمة بعد قليل، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز».

 

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