بعد قليل.. كلمة مهمة للرئيس السيسي كتب: محمد عزالدين 07:14 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة مهمة بعد قليل، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي: أدبيات السياسة الخارجية عندي نابعة من قيم أخلاقية ودينية الرئيس السيسي: إعادة بناء الانطباع كان واجبا ليشعر الشعب بالعزة الرئيس السيسي: أنا مع إعادة هيكلة «الداخلية» في إطار تطوير كل المؤسسات الرئيس السيسي: قوى الشر استهدفت كل مؤسسات الدولة لإسقاط مصر وزير الداخلية: وصلنا للمرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي الرئيس السيسي: «كل مؤسسة يتم استهدافها بتفكك حاجة في الدولة» الرئيس السيسي بقلم محمد عزالدين