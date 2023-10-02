حزب التجمع يعلن دعمه وتأييده للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييد الحزب لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة استكمالًا للمشروع الوطني لثورة 30 يونيو.

«التجمع» يعلن تأييده للرئيس السيسي

وأضاف «عبدالعال» في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للحزب، أنّ الحزب سيدعم وسينتخب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وأكد أن اجتماع الأمانة العامة لحزب التجمع مع الهيئة البرلمانية، انتهى بتحديد اسم المرشح الذي سيسانده حزب التجمع، ولم يكن هناك صعوبة في الاختيار، لكن كان لابد من أخذ آراء الأعضاء في المحافظات، وليس قيادات الحزب في المركزية فقط.

وحزب التجمع، لديه مجموعة ثوابت منها المشروع الوطني للدولة المصرية، وتأييد المرشح الذي يحمي الدولة المصرية، ويعلي من شأن مؤسساتها بما يلائم دورها الإقليمي وبناء البنية الاقتصادية، فضلًا عن تقوية الدولة بالحفاظ على وحدة أرضها وشعبها، وهو الأمر الذي يتوفر في الرئيس عبد الفناح السيسي.

وطالب حزب التجمع، السلطة بعدم التحايل على مخرجات الحوار الوطني كما أوصى الرئيس السيسي.