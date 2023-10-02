إلهام شاهين بعد ندوتها بمهرجان الإسكندرية: «سعدت بكل الآراء»

حرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه الشكر لكل من حضر ندوتها الفنية التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية ظهر اليوم، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

إلهام شاهين تشكر جمهورها

وشاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بمجموعة صور من الندوة وعلقت عليها: «استمتعت جدا بالمناقشة في ندوة اليوم.. وسعدت بكل آراء أساتذتي وأصدقائي وزملائي.. شكرا لهم جميعا.. مشاعرهم وصلتني وتأثرت بها.. شكرا لكثافة الحضور من النقاد والصحفيين.. قضيت وقتا رائعا.. احترامي لكل الآراء».

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين جرى تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم ليلى علوي وحنان مطاوع وخالد زكي ونرمين الفقي وعدد آخر من الفنانين.

ويعرض لإلهام شاهين خلال هذه الفترة حكاية ألفريدو والتي تشارك فيها مع عدد من الفنانين منهم أحمد فهمي وندا موسى وأمير شاهين وغيرهم.