إلهام شاهين: شعري اتحرق وحلقته على الزيرو أثناء تصوير مشهد مع نور الشريف

«شعري اتحرق».. هكذا كشفت الفنانة إلهام شاهين عن واقعة مؤسفة تعرضت لها أثناء تصوير أحد أفلامها مع الفنان الراحل نور الشريف.

ندوة إلهام شاهين فى مهرجان الإسكندرية

وقالت إلهام في الندوة التي أقيمت لها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن أحداث المشهد الذي شهد الواقعة، كان يستلزم حرقها نظرا لرفضها الزواج من نور الشريف، مضيفة: «تم إغراق الأرضية وأجزاء من ملابسي بالجاز، ولكني لاحظت سقوط جاز على غطاء رأسي، فحذرت الموجودين ولكنهم لم يستمعوا لي، ما تسبب في حرق شعري، وأذكر أن أحد الموجودين أخمد النار المشتعلة في رأسي بيده، ما تسبب في إصابته بحروق ونقل للمستشفى حينها».

وتابعت إلهام حلقت شعري على الزيرو حينها، ولجأت لارتداء الباروكات، والحمد لله على عدم تعرضي لأي مكروه آخر وقتها.