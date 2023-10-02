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إلهام شاهين: أكره السياسة لأن بها نوعا من المراوغة.. والفنان صوت الشعب

كتب:

ضحى محمد
03:56 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
إلهام شاهين

إلهام شاهين

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن آرائها السياسية، خلال الندوة المقامة على هامش مهرجان الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. 

إلهام شاهين تتحدث عن مهرجان الإسكندرية

وقالت إلهام شاهين لـ «الوطن»: «ليس من طموحاتي أن أتدخل في السياسية، وآرائي السياسية مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، ولا أحب أن أدخل في السياسة، ورأيي لا يمثل سوى ذاتي».

وأضافت: «واجب على الفنان يواكب مشاكل وطنه، لا يمكن أن ينفصل عن مشاكله، ويجب أن يكون له رأي فيما يحدث في بلده، لأننا صوت الشعب، وبحاول أعبر عن الناس بأدواري، وبشكل شخصي عندما يكون هناك موقف سياسي، ولكن أنا بكره السياسة، لأن بها نوع من المراوغة، وأنا صريحة».

أبرز الحضور ندوة مهرجان الإسكندرية

وتشهد الندوة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم محمود حميدة، نرمين الفقي، منال سلامة، شيرين، الناقد طارق الشناوي، السيناريست محمد الباسوسي، الإعلاميتان هالة سرحان وسهير شلبي، المخرج محمد عبد العزيز.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.