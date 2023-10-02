«الأعلى للإعلام» يشكر المستشار محمود فوزي: نتمنى له التوفيق في مهمته القادمة

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أداها أثناء عمله بالمجلس.

وكان المستشار محمود فوزي، قد تقدم باعتذار عن استكمال عمله بالمجلس، لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ، وتمنى لكل زملائه والعاملين بالمجلس التوفيق والسداد.

رئيس الأعلى للإعلام: المستشار محمود فوزي يتمتع بخلق رفيع

وأكد رئيس المجلس، الكاتب الصحفي كرم جبر، أنّ المستشار محمود فوزي، يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس في أعماله: «أتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح».

وأكد رئيس المجلس، أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزى يوم الأحد المقبل في مقر المجلس، لرغبة زملائه والذين عملوا معه في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.