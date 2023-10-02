حملات في أحياء القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري.. وإزالة عشرات الإعلانات المخالفة

شنت أجهزة محافظة القاهرة عدة حملات في عدد من الأحياء لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي؛ لعدد من الشوارع والميادين لتحقيق الانضباط والحد من التجاوزات.

أسفرت الحملات عن إزالة مخالفات بناء بأحياء المعادي وحدائق القبة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

كما شهد حي الأزبكية برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم، حملة بمشاركة إدارة الإعلانات لإزالة المخالف من اللافتات الإعلانية.

وأزالت إدارة الإعلانات 20 رسالة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر دون ترخيص، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات والمتابعة المستمرة للتصدي لأي تجاوزات.

غلق وتشميع مصعد في المعادي

من ناحية أخرى، شهد حي المعادي غلق وتشميع مصعد دون ترخيص بشارع 154 بناء على خطاب إدارة المصاعد بالحي.

في إطار الحرص على حماية أرواح المواطنين والتصدي للمخالفات التي تعرض حياة المواطنين إلى الخطر.

تكثيف الحملات والتفاعل مع شكاوى المواطن

وشدد اللواء طارق بحيرى، رئيس حي المعادي، على المتابعة المستمرة لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، والتفاعل مع شكاوى المواطنين.