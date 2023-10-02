الرئيس السيسي: إرادة المصريين هي المحرك والباعث الأساسي لاستكمال حلم بناء دولتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام بالغ حالة الحوار الوطني التي كانت في شكلها الأول مبشرة وباعثة على الاستمرار فيها، وقد وجهت الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة، للعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار، وأؤكد لكم أنني اعتزم الاستمرار في هذه الحالة الحوارية، وكذا الاستمرار في تطوير وتنمية الحياة السياسية والحزبية، لتحقق الدولة مسارات وبدائل ورؤى متعددة وبشكل دائم.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز: «وبعد أن تابعنا خلال فعاليات هذا المؤتمر من أرقام وحقاق عن واقع الدولة المصرية، كيف كان وكيف أصبح؟ فأننا نجدد العهد بأنه سيكون واقعًا يفيض بالخير والسلام والمحبة لكل المصريين بإذن الله، فلا خوف على أمة يتعاون مسجدًها مع صليب كنيستها، ولا تنكسر أمة تجرد شبابها من الهوى إلا عشق الوطن، كشباب مصر، ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني».

وتابع الرئيس السيسي: «فيقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها، لتصنع للمجد أهرامًا، وللحرارة تاريخًا، وأقول لكم لسان صادق كما عاهدتكم، بأنني حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية التي حملوني إليها، لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية، لم أكن املك سوى إيماني بالله».