رئيس «الغد»: قرار الرئيس السيسي بالترشح تاريخى ويؤكد احترامه للارادة الشعبية

وجه حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى بالغ التحية وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقبوله تحمل المسؤولية مجددا في هذه الظروف الصعبة، وموافقته على الترشح لفترة ثانية.

وأكد «موسى» أن نزول الرئيس مجددا على رغبة الإرادة الشعبية، ليس بجديد عليه، فلقد عودتنا دائما على النزول على الإرادة الشعبية واحترامها، وقبول التكليف وتحمل تبعات الاستمرار، ومسؤوليته الشاقة، مهما كلفه الأمر من تضحيات.

ويثمن حزب الغد قرار الرئيس بقبول الترشح، ويعتبره قرارا تاريخيا، وهو القرار الذي يؤكد عظيم وطنية الرئيس، وشديد تحمله من أجل وطنه، ومن أجل التصدي بكل قوة لمحاولات اختطاف الدولة والوطن لصالح مصالح أنظمة معادية لنا، وبمساعدة ميليشات الإرهاب المدعومة من تلك الأنظمة.

وأضاف «موسى» أن قرار الرئيس أصاب أعداء الوطن بخيبة أمل كبيرة، وعلينا أن نساند جميعا، وأن نشارك بقوة في الانتخابات القادمة، دعما لاختيارنا، وتأكيدا على ثقتنا في قائدنا وزعيمنا.