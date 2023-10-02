حزب مصر أكتوبر يثمن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن إعلان الرئيس ترشحه، يؤكد أنه حريص على استكمال ما بدأه من إعادة بناء الدولة المصرية وتخلصيها من الفوضى والإرهاب الذي شهدته قبل 10 سنوات.

الرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية

وأضافت «مديح» في بيان لها، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولًا إلى 30 يونيو 2013، إذ استطاع أن يحافظ على الدولة المصرية من مرحلة اللاعودة، موضحة أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، ضرورة من أجل لاستكمال مسيرة المشروعات التي صارت بالفعل على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع أن ينكر الانجازات التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصله النجاحات والانجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، معقبة: «لا أحد يغفل ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات ساهمت في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها نحو الأفضل».

المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبي

وتابعت مديح: «شهدنا طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، كما أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبي حيث نالت الكثير والكثير من الحقوق ولا سيما السياسية، لذا فإن ترشحه في الانتخابات الرئاسية ضرورة».