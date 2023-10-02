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فرحة كبيرة وهتافات بإعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:48 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
مسيرات كبيرة لدعم الرئيس

مسيرات كبيرة لدعم الرئيس

فرحة كبيرة وهتافات لا تتوقف وتلويح بأعلام مصر وبصور ولافتات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فور إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وخوض منافسة الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل.

الأغاني والهتافات كانت وطنية ومحبة لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت عبارة عن «تحيا مصر»، كلنا معاك يا ريس، صوتي للرئيس السيسي، تحيا السيسي، كلنا على العهد يا ريس.

بينما رفع العشرات أطفالهم فوق أكتافهم وهم يلوحون بأعلام مصر ويرقصون على الأغاني الوطنية فرحة كبيرة بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، وأطلقت الأبواق «زمامير» وخلفها المواطنين يهتفون لمصر.

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